التعليم: لدينا 140 ألف طالب بـ«المجتمعي».. وعدد الفتيات أكبر من البنين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصاءات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 للتعليم قبل الجامعي، موضحة في بيان لها، أنّ إجمالي عدد طلاب التعليم المجتمعي 94386 طالبا وطالبة، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 1023763 طالبا وطالبة.

الإحصاءات النهائية للتعليم المجتمعي والثانوي الفني

جملة التعليم المجتمعي

- عدد مدارس التعليم المجتمعي 4912.

- عدد فصول التعليم المجتمعي 4912.

- عدد طلاب التعليم المجتمعي بنين 45838.

- عدد طالبات التعليم المجتمعي 94386.

- إجمالي عدد طلاب وطالبات التعليم المجتمعي 140224.

- إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في التعليم المجتمعي 7795 معلم.

جملة التعليم الثانوي الصناعي

- عدد مدارس التعليم الثانوي الصناعي 1528.

- عدد فصول التعليم الثانوي الصناعي 27878.

- عدد طلاب التعليم الثانوي الصناعي البنين 667285.

- عدد طالبات التعليم الثانوي الصناعي 356478.

- إجمالي عدد طلاب التعليم الثانوي الصناعي 1023763.

- إجمالي عدد المعلمين في التعليم الثانوي الصناعي 86278.

جملة التعليم الثانوي الزراعي

- عدد مدارس التعليم الثانوي الزراعي 301.

- عدد فصول التعليم الثانوي الزراعي 5591.

- عدد طلاب التعليم الثانوي الزراعي البنين 227965.

- عدد طالبات التعليم الثانوي الزراعي 34058.

- إجمالي عدد طلاب التعليم الثانوي الزراعي 262023.

- إجمالي عدد معلمي التعليم الثانوي الزراعي 11239.

جملة التعليم الثانوي التجاري

- عدد مدارس التعليم الثانوي التجاري 918.

- عدد فصول التعليم الثانوي التجاري 17571.

- عدد طلاب التعليم الثانوي التجاري 352857.

- عدد طالبات التعليم الثانوي التجاري 481225.

- إجمالي عدد طلاب التعليم الثانوي التجاري 834082.

- إجمالي عدد معلمي التعليم الثانوي التجاري 34938.

جملة التعليم الثانوي الفندقي

-عدد مدارس التعليم الثانوي الفندقي 134.

-عدد فصول التعليم الثانوي الفندقي 1943.

-عدد طلاب التعليم الثانوي الفندقي 46528.

-عدد طالبات التعليم الثانوي الفندقي 24325.

-اجمالي عدد طلاب التعليم الثانوي الفندقي 70853.

-اجمالي عدد معلمي التعليم الثانوي الفندقي 2810.

جملة التربية الخاصة

- عدد مدارس التربية الخاصة 1139.

- عدد فصول التربية الخاصة 4914.

- عدد طلاب التربية الخاصة 28313.

- عدد طالبات التربية الخاصة 16060.

- إجمالي عدد طلاب وطالبات التربية الخاصة 44373.

- إجمالي عدد المعلمين في التربية الخاصة 9785.