«التعليم»: لدينا 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاءات التعليم قبل الجامعي لعام 2022/2021، كاشفة عن إجمالي أعداد الطلاب ( بنين وبنات) والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة، وعدد المدارس الحكومية والخاصة والفصول.

أعداد الطلاب بجميع مدارس الجمهورية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعداد الطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية، كالتالي:

- إجمالي عدد الطلاب للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وصل إلى 25062294 طالبا وطالبة، موزعين على 22504582 بالمدارس الحكومية، 2557712 بالمدارس الخاصة.

- إجمالي عدد الطلاب (بنين) في المدارس 12887853 طالبا، مقسمين إلى 11513730 بالمدارس الحكومية، و1374123 بالمدارس الخاصة.

- إجمالي عدد الطالبات 12174441 طالبة، مقسمين إلى 10990852 بالمدارس الحكومية، 1183589 بالمدارس الخاصة.