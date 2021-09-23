وزيرة التضامن: مدارس التعليم المجتمعي تتيح فرصة جديدة للمتسربين

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددا من مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة «مصر الخير»، بمحافظة الفيوم، أن تكافؤ الفرص التعليمية بين أفراد المجتمع يساهم في إتاحة التعليم للجميع، خاصة أن كل ما يشغل القيادة السياسية هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان.

مدارس التعليم المجتمعي تتواجد في الأماكن النائية

وأكدت الوزيرة، أن التعليم بوابة التنمية، ولذلك تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية، وتسعى لإتاحة التعليم للمتسربين خاصة الفتيات.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط، بل مع الأسرة كلها، وتتأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية على كل الخدمات، مضيفة «أنه لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفالاً يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعي فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، أو الذين تسربوا منه».

وقالت الوزيرة، إن التعليم المجتمعي يعد أحد صيغ التعليم النظامي المرن، والذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي، خاصة الفتيات، بالذهاب إلى المدرسة.