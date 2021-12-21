إحصاءات «التعليم»: 2 مليون في الثانوية و 13 مليون في الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاحصائيات النهائية لعدد المدارس والفصول والطلاب والطالبات والمعلمين المعينين والمتعاقدين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي والإعدادية والثانوية، في بيان لها، وذلك للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2021-2022.

وترصد «الوطن» احصائيات التعليم قبل الابتدائي

-عدد مدراس المرحلة قبل الابتدائية 12743 مدرسة.

-عدد فصول المرحلة قبل الابتدائية 39314 فصل.

-عدد طلاب مدارس المرحلة قبل الابتدائية الذكور 602074 طالب.

-عدد طالبات المرحلة قبل الابتدائية 568442 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب المرحلة قبل الابتدائية 1170516 طالب وطالبة.

-اجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في المرحلة قبل الابتدائية 59513 معلم ومعلمة.

احصائيات التعليم الابتدائي

-عدد مدارس المرحلة الابتدائية 19578 مدرسة.

-عدد فصول المرحلة الابتدائية 265272 فصل.

-عدد طلاب المرحلة الابتدائية البنين 7012607 طالب.

-عدد طالبات المرحلة الابتدائية 6665414 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية 13678021 طالب وطالبة.

-اجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في المرحلة الابتدائية 433468 معلم ومعلمة.

احصائيات التعليم الإعدادي

-عدد مدارس المرحلة الإعدادية 13300 مدرسة.

-عدد فصول المرحلة الإعدادية 122662 فصل.

-عدد طلاب المرحلة الإعدادية البنين 3004058 طالب.

-عدد طالبات المرحلة الإعدادية 2825717 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب المرحلة الإعدادية 5829775 طالب وطالبة.

-اجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في المرحلة الإعدادية 246472 معلم ومعلمة.

احصائيات التعليم الثانوي

-عدد مدارس مرحلة الثانوي العام 4254 مدرسة.

-عدد فصول مرحلة الثانوي العام 49923 فصل.

-عدد طلاب مرحلة الثانوي العام البنين 900328 طالب.

-عدد طالبات مرحلة الثانوي العام 1108336 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب وطالبات مرحلة الثانوي العام 2008664 طالب وطالبة.

-اجمالي عدد المعلمين المتعاقدين والمعينين في مرحلة الثانوي العام 99671 معلم ومعلمة.