تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 50% فى ظل انهيار الليرة

فقدت الليرة التركية هذا العام نصف قيمتها، مع استمرار السياسات المالية التى أدّت إلى هذا الانهيار، وفى مقدمتها خفض أسعار الفائدة، وفى ظل ازدياد التضخم. وتأتى خسائر الليرة الفادحة لهذا العام، فى ظل ارتفاع التضخم بشكلٍ سريعٍ وتجاوز معدل التضخم مستوى 21%، فى البلد الذى يقطنه 84 مليون شخص، فى ظل رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رفع الفائدة، وهو الإجراء الذى يرى العديد من الاقتصاديين أن من شأنه احتواء ارتفاع الأسعار، التى تؤدى بطبيعة الحال إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية. وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى أن التضخم فى تركيا سيتجاوز 25% فى العام المقبل، وسيضر بالنمو الاقتصادى فى البلد. كما رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور، حيث قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن الحد الأدنى للأجور فى تركيا سيرتفع بنسبة 50% العام المقبل، لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وصرح «أردوغان»، خلال مؤتمر صحفى، بأن الحد الأدنى للأجور سيكون 4250 ليرة «275 دولاراً» فى عام 2022، كما بلغ فى بداية العام 2826 ليرة، أى ما يعادل 380 دولاراً، بينما انخفض إلى 186 دولاراً مع انخفاض سعر الليرة بنسبة 51 فى المائة.