المصرية لخريجي الجامعات الروسية تحتفل بدوستويفسكي في حضور محيي إسماعيل

فى إطار الاحتفال بمرور 200 عام على ميلاد الأديب الروسي «فيودور دوستويفسكي»، نظمت الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ندوة أدبية أدارها شريف جاد رئيس الجمعية، وشارك فيها الدكتور أنور إبراهيم مستشار وزير الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأسبق، والدكتور محمد نصر الجبالي، رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس والمستشار الثقافى السابق في موسكو، والناقد الأدبى الدكتور عزوز اسماعيل، و«مراد جاتين»، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، و«مارينا شيفيليوفا»، مستشار سفارة بيلاروس بالقاهرة والفنان الكبير محيي اسماعيل وحشد من الخريجين وطلاب اللغة الروسية.

فى البداية رحب «شريف جاد» بالفنان محيي إسماعيل الذي أكد أن علاقته بدستويفسكي علاقة خاصة، حيث وجد فى رواية «الأخوة كارامازوف»، الإلهام الذى جعله يخرج عبقريته كلها كممثل فى فيلم الأخوة الأعداء.

تفاصيل الاحتفال بمئوية دوستويفسكي

وذكر الدكتور أنور إبراهيم، فى كلمته أن علاقته بـ دوستويفسكي جاءت من خلال دراسته للدكتوراه في موسكو وتخصصه فى أعماله وترجماته للعديد من الأعمال التي تناولت سيرته ومذكرات زوجته وهو الكتاب الصادر عن المركز القومي للترجمة والذي يُعد من أهم الكتب وأكثرها رواجا بين القراء في الفترة الاخيرة ودعا إلى إعادة ترجمة أعماله مباشرة عن الروسية حيث أن الترجمات السابقة كانت عن الفرنسية والإنجليزية التي جعلتها تفتقد الدقة وتغيب عنها الروح الروسية.

بينما أشار الدكتور محمد الجبالي، إلى مكانة دوستويفسكي في الأدب الروسي خلال القرن الـ 19 والثورة التي أحدثها في مجتمع الأدباء والموضوعات الجديدة التي طرحها وتناولت النفس الإنسانية بالتحليل العميق فضلاً عن كونه أول من طرح موضوعات عن الوجودية في الأدب.

فى حين تحدث الفنان «محيي اسماعيل»، عن عظمة الكاتب دوستويفسكي ووصفه بأنه افضل روائي في العالم، مشيراً الى تجربته في فيلم الأخوة الاعداء وتصوير شخصية مريض الصرع وذكرياته عن الفيلم كانت نتيجة الإلهام بعد قرائته للرواية.

جدير بالذكر أن الاحتفالية ضمت عرضاً لفيلم قصير ومعرضاً للصور عن حياة الكاتب.