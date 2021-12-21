الصحة: تكشف الأعراض الرسمية لمتحور أوميكرون.. تشبه نزلات البرد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البيانات الأولية لدراسة بريطانية حول أعراض متحور «أوميكرون»، في بيان له، أن أعراض المتحور الجديد تشبه أعراض نزلات البرد وهي الأكثر شيوعا بين المصابين بالكوفيد في لندن.

أعراض متحور «أوميكرون»

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعراض متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الأعراض عبارة عن «رشح، صداع، إرهاق، عطس، التهاب الحلق»، وطالب المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا لتخفيف الأعراض فضلا عن الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة خطر كورونا عبر تطعيم 40% من المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فاعلية لقاحات كورونا، ودور اللقاح في تخفيف الأعراض حال الإصابة بالفيروس وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، معلنًا توافر كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر لجميع المواطنين.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بعد تسجيل الوزارة خروج 760 متعافيًا من المستشفيات، أمس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313051 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدا أن التدابير الصحية هي السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، واللقاحات هي السلاح الفعّال للنجاة من فيروس كورونا.