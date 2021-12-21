الصحة العالمية تزف بشرى بانتهاء كورونا: «أوميكرون» قد يقضي على الجائحة

بعد عامين من ظهور فيروس كورونا المستجد، وإثارته الفزع في كافة أرجاء العالم، زفت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، بشرى بشأن انتهاء جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص فضلا عن 275 مليون مصاب حتى اليوم.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، «ميليتا فوينوفيتش»، إن متحور أوميكرون قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم، وردت على سؤال في هذا الصدد قائلة: «هذا الأمر محتمل»، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، عن وسائل إعلام روسية.

أوميكرون قد يقضى على كورونا

وأضافت «فوينوفيتش»: «نأمل بأن الأمر سيكون هكذا، وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بأوميكرون غير كاف، وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نؤكد الأمر».

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية فى روسيا، أنه حال الانتصار على وباء كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الأنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن مواجهة الفيروس.

وفى ذات السياق، أعربت ممثلة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء سرعة انتشار متحور أوميكرون، منوهة إلى أن قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية: «نأمل ألا تكون حالات أوميكرون خطيرة مثل الإصابة بمتحور دلتا، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق».

كورونا سيتحول إلى الأمراض الوافدة كالأنفلونزا

وتابعت ،أن نفس العلاج ونفس العقاقير التي تستخدم لعلاج الإصابات بالمتحورات الأخرى، فعالة ضد متحور أوميكرون أيضا.

يُشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية «تيدروس أدهانوم جيبريسوس»، أعرب، أمس، عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية وباء كورونا، وجرى رصد متحور اوميكرون فى 90 دولة وظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر الماضى.

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 275 مليون حالة

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 275 مليونا و460 ألفا و865 حالة وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم 5 ملايين و360 ألف و875 وفاة.