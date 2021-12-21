يحيى الفخراني يوثق بصمته على جدار المشاهير في موسم الرياض 2021

شارك الفنان يحيى الفخراني بتوثيق بصمته في «Wall of fame» أو «جدار المشاهير»، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات موسم الرياض 2021، بالعرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، الذي استمر 5 أيام على مسرح «محمد العلي» في العاصمة السعودية، ومن المقرر أن يستأنف فريق عمل المسرحية عرضها في القاهرة الخميس المقبل.

أنغام وتامر حسني وبيومي فؤاد يوثقون بصمتهم على «جدار المشاهير»

ولم يكن يحيى الفخراني هو الفنان المصري الوحيد الذي وثق بصمته على «جدار المشاهير» الذي تم تصميمه لتوثيق بصمات نجوم الوطن العربي على غرار «ممشى المشاهير» في هوليوود، وكان من بينهم الفنانة أنغام، وتامر حسني وبيومي فؤاد، بجانب عدد من النجوم العرب منهم أصالة، إليسا، نانسي عجرم، كاظم الساهر، الشاب خالد، ماجد المهندس، محمد عبده، وائل كفوري، والنجم الهندي سلمان خان.

إعادة تقديم «ياما في الجراب يا حاوي» في القاهرة 23 ديسمبر

وعلى الجانب الأخر، يستعد الفنان يحيى الفخراني لإعادة تقديم مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للمخرج مجدي الهواري في القاهرة على خشبة مسرح «الماركييه» في التجمع الخامس، بعد عرضها في فعاليات موسم الرياض، وذلك بدأ يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري.

العرض المسرحي مأخوذ عن رائعة الشاعر الكبير بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة»، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم يحيى الفخراني، شريف دسوقي، إياد نصار، محمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

وسبق وقدم الفنان يحيى الفخراني العرض المسرحي ولكن تحت عنوان «ليلة من ألف ليلة» على المسرح القومي عام 2015، ولكن بفريق عمل مختلف حيث ضمت النسخة الأولى الفنانين لطفي لبيب، محمد محسن وهبة مجدي، وحققت وقت عرضها إيرادات ضخمة لم تحدث في تاريخ مسرح الدولة، حسب تصريحات سابقة للفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي.