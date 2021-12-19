إياد نصار: سعيد بالعودة إلى مسقط رأسي الرياض لعرض «ياما في الجراب يا حاوي»

أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته البالغة بعرض مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي»، التي يشارك في بطولتها، في مسقط رأسه بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

إياد نصار يعبر عن حبه للرياض

ونشر إياد نصار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بعد أكثر من 20 سنة، أعود ⁧الرياض‬⁩ مسقط رأسي، لتقديم مسرحية ياما في الجراب ياحاوي‬⁩..⁧‫ موسم الرياض».

كما عبر عن حبه للرياض، فاستكمل حديثه: «بلد جميلة وناس طيبين ولطيفين، وابتسامة دائمة وشباب ذوق ومثقف جدا، وجمهور رائع وعاشق للفن وللحياة، دمتم بخير، في انتظاركم».

أبطال مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي»

مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي»، مأخوذة عن رائعة الشاعر الكبير بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة»، يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، وشريف دسوقي، ومن إخراج مجدي الهواري.

إياد نصار يشارك في بطولة فيلم «الكاهن»

يشارك الفنان إياد نصار في بطولة فيلم «الكاهن» المقرر عرضه في دور العرض السينمائية 29 ديسمبر، وهو من بطولة درة، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، كما تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

إياد نصار يشارك في قانون العمل

ويواصل الفنان «نصار» تصوير مشاهده من مسلسله الجديد «قانون العمل» الذي يجمعه بالفنانين إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، تأليف مريم نعوم، ومن ىإخراج مريم أبو عوف، والذي يتحدث عن قوانين الفلاحين وعلاقتهم.