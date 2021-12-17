مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» على خشبة مسرح الرياض

شهد مسرح موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، أول عروض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من الجمهور السعودي الذين تفاعلوا بشكل كبير مع صناع العمل .

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» على مسرح الرياض

وكشفت الصفحة الرسمية لكايرو شو عن هذا الأمر من خلال نشر عدد من الفيديوهات الخاصة بالعرض عبر خاصية «ستوري» على صفحتهم الخاصة بموقع إنستجرام .

وكان جميع أبطال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي وصلوا للمملكة العربية السعودية قبل عرض العمل وعلى رأسهم يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين .

مسلسل نجيب زاهى زركش

يُذكر أن الفنان يحيي الفخراني، شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بجانب عدد من الفنانين منهم إسلام إبراهيم وأنوشكا ومحمد محمود ورامز أمير وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخراني.

أما الفنان إياد نصار، فيستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض فيلمه الجديد «الكاهن»، والذي يشارك فى بطولته بجانب حسين فهمي ومحمود حميدة ودرة وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحنان سليمان وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وينتمى إلى نوعية أفلام الرعب .

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر ليدخل ضمن منافسة موسم أفلام رأس السنة لعام 2022.