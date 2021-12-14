عرض «ياما في الجراب يا حاوي» ضمن موسم الرياض من 16 إلى 20 ديسمبر

يستعد فريق العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» للسفر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات موسم الرياض 2021، حيث يبدأ عرضها على مسرح «محمد العلي» في العاصمة الرياض، في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، وتبدأ أسعار تذاكر العرض المسرحي بـ 110 ريال سعودي.

أسعار تذاكر «ياما في الجراب يا حاوي» في موسم الرياض تصل إلى ألفين جنيه

وتأتي أسعار العرض المسرحي في 5 فئات، تبدأ بـ 110 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 175 و250 ريالا سعوديا، أما تذاكر الـ «VIP» تأتي في فئتين 400 و550 ريالا، وهو ما يوازي ألفين جنيه مصري، وفقا لموقع الحجز الرسمي.

العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» مأخوذ عن رائعة الشاعر الكبير بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة»، وهي من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من المجوم على رأسهم الفنان يحيى الفخراني، بالإضافة إلى إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، وشريف دسوقي.

ويشهد موسم الرياض مشاركة مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية المصرية، كان آخرها عرض «أبو العربي في مهمة رسمية»، بطولة الفنان هاني رمزي وداليا البحيري، ومن قبلها «شمسية و4 كراسي» للفنان أشرف عبد الباقي، وذلك بخلاف مجموعة كبيرة من المسرحيات الجديدة التي عرضت للمرة الأولى منها «سلام مربع» لـ محمد هنيدي، و«اللمبي في زمن الجاهلية» لـ محمد سعد.

5 عروض مسرحية جديدة في 2022 بـ «موسم الرياض»

وكشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مجموعة من الأعمال المسرحية الجديدة التي تعرض للمرة الأولى في العام الجديد، ويصل عددهم لـ 5 عروض، منها عودة يسرا إلى المسرح بعد غياب قارب الـ 20 عاما، بمسرحية «صافي وناني»، بالإضافة إلى عمل آخر يشهد تعاون بين الشقيقين مصطفى وحسين فهمي، وعرض ثالث للفنانة غادة عادل، ورابع يضم في بطولته الجماعية عمرو يوسف وحسن الرداد ودينا الشربيني.