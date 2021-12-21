«مترو الأنفاق» تتخذ إجراءات عاجلة لتأمين حركة القطارات أثناء الأمطار

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الثلاثاء، رغم سوء الأحوال الجوية والتقلبات الجوية والأمطار التى تشهدها البلاد في تلك الأونة، موضحة أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

فرق صيانة على الأرصفة لمواجهة الأعطال الناتجة عن الأمطار

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة اتخذت إجراءات عاجلة، لتأمين حركة القطارات أثناء هطول الأمطار، وخاصة في المحطات السطحية، منها تشكيل فرق صيانة وطوارئ وتوزيعهم على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال قد تحدث نتيجة تساقط الأمطار، مؤكدا أن الشركة جهزت معدات الكسح وشفط المياه، لتوزيعها في المحطات السطحية، لمنع تراكم المياه على قضبان السكك الحديدية.

تخفيض سرعات قطارات المترو وقت الأمطار بالمحطات السطحية

وأكد عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإجراءات العاجلة للشركة شملت تخفيض سرعات القطارات بالمحطات السطحية وقت هطول الأمطار، إضافة إلى توزيع نشرة جوية على السائقين، لاتباع التعليمات المهمة أثناء مسير القطارات حال وجود شبورة كثيفة وخاصة بالمحطات السطحية، موضحا أن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تعقيم دوري لمواجهة «أوميكرون»

وأوضح المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن الشركة تنفذ خطة تعقيم وتطهير شاملة بالمحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوها بأن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، مشددا على ضرورة ارتداء الركاب الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم من خطر الإصابة بالعدوى.