«التنمية المحلية»: استعدادات قصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ ومنع تراكم مياه الأمطار

وجَّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع فى المحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، فى ضوء تقارير هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المحافظات، فيما شهدت عدة محافظات موجة من الصقيع والطقس السيئ أدت لتعطيل الدراسة بها. وقال «شعراوى» إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط تشهد طقساً غير مستقر مع وجود أمطار، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأوضح أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس غير المستقر، لافتاً إلى أن القاهرة شهدت أمطاراً متوسطة على أغلب الأنحاء وتم التعامل مع المياه، وتم رفع درجة الاستعداد على جميع الأنحاء بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى. وفى الجيزة، سقطت أمطار غزيرة على منشأة القناطر، وأمطار متوسطة على الهرم وبولاق الدكرور والبدرشين والحوامدية، وتم فصل الكهرباء عن الشوارع الجانبية، والتعامل مع الأمطار، فيما شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا غزيرة على حى شرق، وأمطاراً متوسطة على حى الجمرك، وتم التعامل معها، وبلغ ارتفاع أمواج البحر من ٣ لـ٤ أمتار، فيما استمر العمل بميناء الإسكندرية بشكل طبيعى.

وتشهد محافظة مطروح أمطاراً رعدية متوسطة على مدينة مطروح وغزيرة على العلمين، مع طقس شديد البرودة ورياح شديدة، فيما تشهد محافظة كفر الشيخ أمطاراً متوسطة ورياحاً شديدة، وتوقفت الملاحة فى ميناء البرلس لليوم الثانى على التوالى. وفى البحيرة، سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما كان الطقس بدمياط والقليوبية مستقراً مع رياح متوسطة باردة، وأمطار خفيفة على بعض المراكز، وفى باقى المحافظات طقس مستقر ورياح متوسطة بدون أمطار.

«الصحة»: المستشفيات جاهزة للتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية

وفى نفس السياق، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات المحافظات، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة توافر مخزون استراتيجى كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة، وزيادة عدد الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ والتخصصات الحرجة بالمستشفيات.

وشدد «عبدالغفار» على انعقاد غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة للتعامل مع أى طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة على أفضل وجه للمواطنين. ووجَّه «عبدالغفار» عدداً من النصائح للمواطنين، لحمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية، مؤكداً أنه ينبغى على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر الذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات فى الشّعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة، وضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل فى وجود العاصفة الترابية تجنباً لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، والجلوس فى الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن لترين فى اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، خاصة الأطعمة التى تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامينى C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، وأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم ما لا يقل عن 7 ساعات. ونصح «عبدالغفار» بضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، وعلى مرضى الحساسية تناول الأدوية فى مواعيدها وفقاً لإرشادات الطبيب، مؤكداً ضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص فى حالة الشعور بأى أعراض مرضية أو تنفسية.

«التموين»: تأمين المخزون السلعي للمناطق المهددة بالسيول

من جانبها، اتخذت وزارة التموين عدة إجراءات احترازية من شأنها تأمين المخزون السلعى فى محافظات الوجه البحرى والمحافظات المهددة بموجة من السيول والطقس السيئ، بناء على تقارير هيئة الأرصاد، تجنباً لحدوث أى نقص فى السلع، حيث أكدت الوزارة أنّ المخزون السلعى بالمحافظات يغطى 3 أشهر تجنباً لحدوث أى أزمة. وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة ضخ السلع الأساسية لمخازن الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، ومضاعفة المخزون السلعى فى المخازن حتى ينتهى فصل الشتاء دون حدوث أية أزمات فى السلع واستمرار عمليات الإمداد السلعى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التى ‏تصرف على بطاقات التموين. وتضمنت تعليمات «المصيلحى» لمديرى مديريات التموين بمحافظات «الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، دمياط»، بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها. وشكّل وزير التموين غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمل المخابز والمنافذ فى المحافظات التى تشهد موجة طقس سيئ، منوهاً بأن الغرفة لم تتلقَّ حتى الآن تسجيل أى أزمة فى المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات.

وأكدت مصادر بالوزارة أن المخزون السلعى فى محافظات الطقس السيئ آمن تماماً ويتعدى 3 أشهر، مع مد المخابز البلدية فى هذه المحافظات بمخزون من الدقيق البلدى المدعم من أجل استمرارية إنتاج رغيف الخبز دون حدوث أزمات.