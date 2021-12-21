أمريكا توفر لمواطنيها نصف مليار اختبار منزلي لفحص كورونا مجانا

قالت صحيفة "ذا هيل" إن الرئيس بايدن سيعلن اليوم إتاحة اختبارات كورونا في المنزل للأمريكيين مجانا من أجل تخفيف الحمل عن المستشفيات الأكثر اكتظاظا في جميع أنحاء البلاد.

خطاب بايدن سيركز على التطعينم وليس الإغلاق

وفي خطاب يهدف إلى طمأنة الأمريكيين وإقناعهم باتخاذ الاحتياطات لمواجهة فيروس كورونا ، سيعلن بايدن، خلال ساعات، أن إدارته تخطط لشراء نصف مليار اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا لتوزيعها مجانًا على أي أمريكي يرغب في ذلك. وبحسب مسئول في البيت الأبيض سيركز خطاب بايدن على التطعيمات والاختبارات الخاصة بكورونا وليس الإغلاق

إقامة مراكز لاختبارات كورونا في جميع انحاء امريكا

وتابعت الصحيفة ان بايدن، خلال خطابه ، سيعلن أيضًا أن الولايات المتحدة ستقيم مواقع جديدة تعمل كمراكز للكشف سريعا عن فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، ما يسهم في مساعدة البلاد على تخطي ازمة كورونا، حيث تحتاج السلطات الصحية إلى زيادة قدرتها على الاختبار، وسيُقام المركز الأول في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.

التأمين الصحي يغطي اختبار PCR و15 مليون اختبار مجاني

وتابعت الصحيفة أن بايدن قام بحملة لتبني الجهود المبذولة لجعل اختبار فيروس كورونا رخيصًا ومتاحًا على نطاق واسع ، لكن النظام الصحي يرتبك بسبب زيادة الطلب حيث ينتشر متغير أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى آلاف الحالات التي لا تزال مصابة بمتغير دلتا.

وتابعت صحيفة "ذا هيل" أن هناك نقص في الاختبارات السريعة في الوقت الحالي وسط زيادة في الطلب عليها، وفي الوقت نفسه تتزايد أوقات الاستجابة للاختبارات المعملية وينتظر الناس ساعات طويلة في طوابير طويلة لمراكز الاختبار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الامريكية على أن البيت الأبيض أوفى بوعده في توفير اختبارات كورونا وتابع قائلا: «استثمرنا 3 مليارات دولار لتوسيع نطاق الاختبارات في المنزل، ويوجد الآن حوالي 20 الف موقع اختبار مجاني في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتأكدنا من أن جميع شركات التأمين الصحي تغطي اختبار PCR ، ونرسل 15 مليون اختبار سريع في المنزل لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي خاص».