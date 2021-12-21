البريد المصري يطلق برنامج النقاط والمكافآت «Win» لأول مرة

أطلقت هيئة البريد المصري برنامج وين «Win»، للنقاط والمكافآت، بالتعاون مع شركة «دي سكويرز»، المتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج الخصومات والمكافآت الرقمية وشركة «برايم»، للاستشارات المتخصصة في تطوير الخدمات وتنفيذ خطط التحول وتطوير الكفاءات لمواجهة التحديات المستقبلية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وسعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.

«فاروق»: برنامج النقاط لتحقيق الشمول المالي

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ إطلاق البريد المصري لبرنامج النقاط والمكافآت «Win»، يأتي في إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وسعي البريد المصري نحو تحفيز وتشجيع جميع العملاء على استخدام وسائل الدفع غير النقدي مؤكدا أن برنامج النقاط والمكافآت الجديد يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية لعملاء البريد المصري.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أنّ البريد المصري يقدم برنامج الخصومات والمكافآت «Win»، لأول مرة لجميع العملاء مقابل كل معاملة يقوم بها العميل مشيرًا إلى أنّ برنامج المكافآت الجديد يعمل على تفعيل نظام تراكمي للنقاط «وينات»، بعد كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام بطاقات البريد المصري في عمليات الشراء المباشر أو التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى من خلال البطاقات المعتمدة لذلك، كما يستطيع العميل استخدام النقاط المجمعة كوسيلة سداد كلية أو جزئية عند شراء أي من المنتجات والخدمات المقدمة من خلال شبكة من التجار ومقدمي الخدمات المشتركين في البرنامج ويزيد عددهم عن 150 تاجر في جميع أنحاء الجمهورية.

إصدار قسائم مجانية وكوبونات من «وين» للمكافآت

وأشار «فاروق»، إلى أن برنامج الخصومات والمكافآت «وين»، يتميز بإصدار قسائم شراء مجانية وكوبونات جوائز وخصومات، بناء على مؤشرات آداء تفاعل العميل واستغلاله للخدمات المقدمة من هيئة البريد، كما يستطيع العميل متابعة رصيد النقاط الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج ويمكنه استبدال «الوينات»، أو قسائم الشراء والخصومات من خلال شبكة متميزة ومختارة من أفضل المحال التجارية والخدمات المختلفة، ويستطيع العميل الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج المكافآت.

وأضاف أن النقاط تمكن العميل من دفع الفواتير وشحن الرصيد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، ومنها الشراء من المحال التجارية بكل سهولة، لافتا إلى أنّ الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

وأشار إلى أن برنامج «وين»، للمكافآت يعد نظامًا متكاملًا لدعم عملاء البريد المصري بداية من إتمام الخدمة المقدمة من البريد المصري، مرورًا بتجميع النقاط ختامًا بالاستفادة من المكافآت المتنوعة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج المكافآت أو من خلال تطبيق «يالا آب»، أو الاتصال على الخط الساخن 16789 للاستفسارات والدعم.

من جانبه، أعرب مروان قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دي سكويرز»، عن سعادته بالتعاون مع البريد المصري كأحد أكبر الكيانات القومية التي تسعى وتخطو خطوات إيجابية نحو التفوق والريادة، وشركة «برايم»، لاستشارات الأعمال التي تسعى لتقديم رؤية إستراتيجية في عمليات التحول للمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن تطوير برنامج الولاء والمكافآت «وين»، لعملاء البريد من شأنه أن يحدث طفرة كلية في علاقة العملاء بخدمات البريد المصري، ما يعكس تطورًا استراتيجيًّا في أداء هيئة البريد متمثلا في خدمات متنوعة ومزايا إضافية للمواطنين من عملاء البريد المصري.

وصرح أحمد حلمي الرئيس التنفيذي لشركة «برايم»، بأنّ الشركة نفذت المشروع بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي «دي سكويرز»، لتحفيز المواطنين من عملاء البريد على المشاركة من خلال أنظمة فعالة للحوافز والولاء لتشجيع التعامل على الخدمات البريدية والمالية والحكومية المقدمة، ما يؤدي إلى المساهمة في زيادة المعاملات المالية والإسهام في تحقيق الإدماج المالي وتحسين مستويات الخدمة للمواطنين.