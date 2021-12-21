محافظ الشرقية يكرم 47 متدربا من الحاصلين على دورات التحول الرقمي

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 12 من العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن الحاصلين على دورة إعداد مدربي التحول الرقمي «TOT»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والتي أقيمت بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام، وكذلك 35 آخرين من الحاصلين على الدورة المجانية «الصيانة الوقائية للحاسب الآلي وتطبيقاته»، بمنحهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم ولاجتيازهم الدورات بنجاح لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من الدورات التدريبية، هو تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري والتدريب على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

دورات تدريبية جديدة بمركز التدريب لتأهيل العاملين

وطالب محافظ الشرقية المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، مشيراً إلى أنه جاري إعداد دورات تدريبية جديدة بمركز التدريب لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري والاستفادة من الطاقات الشابة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

كما أشاد المحافظ بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام، والذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية وطلبة الجامعات والشباب، وذلك لكونه أول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، قائلاً «إننا نسعى بأن يكون المركز الإقليمي للمنطقة لما يقدمه من دورات تدريبية للمتدربين وإعداد مدربين أكفاء لديهم القدرة على العمل والعطاء».

وأعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم، بمنحهم شهادات تقدير، نظراً لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فوراً في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.