الشرقية للدخان توضح أسباب توقف مصنع محرم بك عن الإنتاج.. حقق فائضا

كشفت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، عن أسباب توقف الإنتاج بمصنع الإسكندرية بمنطقة محرم بك، وارتباط هذا القرار بزيادة في حجم المخزون.

تحسن نٌظم العمل المتبعة ورفع الكفاءة الإنتاجية

وأضافت الشركة الشرقية للدخان في بيان اليوم، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنه نظراً لتوافر المنتج تام الصنع نتيجة تحسن نٌظم العمل المتبعة ورفع الكفاءة الإنتاجية للماكينات خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تحقيق فوائض في الإنتاج خاصة في هذه الفترة من العام.

زيادة المخزون عن الحد المتبع

وأوضحت الشركة، أن زيادة المخزون عن الحد المتبع والذي يتراواح وفقاً لسياسة الشركة من 7 إلى 15 يوم، وبناء على ما تم ذكره من أسباب، قررت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، وقف الإنتاج بمصنع الإسكندرية في منطقة محرم بك للسجائر، في الوقت الحالي ولحين احتساب الاحتياجات المستقبلية.

حجم إنتاح مصنع محرم بك للسجائر

وأوضحت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أن حجم إنتاح مصنع الإسكندرية في منطقة محرم بك للسجائر، في حدود 3% إلى 5% من إجمالي إنتاج الشركة.

إجازة للعاملين مدفوعة الأجر

وقالت الشركة الشرقية للدخان في بيانها، إنه تم منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال «الطوارئ والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت وموظفين إداريين آخرين بمقر المصنع، وذلك وفقًا لما هو معمول به».

إيرادات الشركة ترتفع إلى 4.3 مليار جنيه

وحققت شركة الشرقية «ايسترن كومباني»، أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقارنة مع أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 4.31 مليار جنيه، مقارنة مع إيرادات بلغت 3.95 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

سهم الشركة يتراجع في البورصة

وكان لهذا القرار، مردودا على تداولات سهم الشركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية المصرية، حيث تراجع السهم في جلسة اليوم الإثنين بنسبة 0.37% عند سعر 10.75 جنيه.