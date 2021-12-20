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تعيين 6093 شاباً بينهم 45 «قادرون باختلاف» في الشرقية

كتب:

الوطن
09:06 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 6093 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 45 «قادرون باختلاف» من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال مدحت الغمراوى، مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضى- إن المديرية فتّشت على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و135 حالة غلق إدارى.

وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 924 منشأة، وأسفر عن تحرير 296 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 335 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأضاف «الغمراوى» أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 174 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 273 تفويضاً ووكالة لشركات بها 463 فرصة عمل. أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، فقد قامت المديرية بصرف 47 منحة مولود جديد، و20 منحة زواج، و25 منحة وفاة أحد الأقارب، وصرف منحتى وفاة عاملين، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ17 عاملاً من المسجلين، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 268 ألف جنيه لـ111 عاملاً.

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