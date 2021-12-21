دنيا سمير غانم تنشر صورة إيمي بالحجاب في الحرم المكي.. «بحبك أوي»

أعادت الفنانة دنيا سمير غانم نشر صورة شقيقتها إيمي أثناء أدائها مناسك العمرة، وذلك عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «ربنا يتقبل منك.. بحبك أوي»، وكانت إيمي نشرت قبلها بسااعت مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها أثناء تواجدها في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة.

إيمي سمير غانم بالعباءة والحجاب في أحدث ظهور لها داخل الحرم المكي

ويعتبر ظهور إيمي سمير غانم في الحرم المكي لتأدية مناسك العمرة هو الأول بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، حيث يقتصر نشاطها على صفحات التواصل الاجتماعي بنشر صور لهما والطلب من متابعيها الدعاء لهما، وظهرت «إيمي» وهي ترتدي عباءة سوداء وحجاب الرأس.

وعلى الجانب الآخر بدأت دنيا في استعادة نشاطها الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وكانت البداية بعد ظهورها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان ومجموعة من أصدقائها في رحلة إلى الفيوم، ثم ظهرت للمرة الأولى في حدث عام من خلال مشاركتها بالغناء في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دنيا سمير غانم تستعيد حياتها.. وتنشر صور برفقة أصدقائها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة تجمعها بزوجها رامي رضوان وعدد من الأصدقاء من بينهم الفنان كريم محمود عبد العزيز ومحمد السبكي نجل المنتج أحمد السبكي، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام».

ومن المتوقع أن تستأنف دنيا سمير غانم مسلسل «عالم موازي» الذي كان من المقرر مشاركته في موسم الدراما الرمضانية السابق، استعدادا لعرضه في رمضان 2022، حيث يعتبر آخر عمل بضم والدتها الراحلة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن موعد بدء العمل على المشاهد المتبقية.