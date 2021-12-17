دنيا سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين: «فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان سمير غانم في يوم الجمعة، معبرة عن مدى اشتياقها لهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين

نشرت دنيا سمير غانم، صوره لوالديها، وعلقت عليها قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم في جنتك يا أرحم الراحمين».

كما وجهت رسالة لجمهورها معبرة عن حبها لوالديها، فأضافت: «بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي وسعادة وضحك وحب زي بابي».

دنيا سمير غانم تشارك في احتفالية «قادرون باختلاف»

تأثرت الفنانة دنيا سمير غانم تأثرا كبيرا بعد وفاة والديها، ودائما ما تحرص على توجيه رسائل الحب والاشتياق إليهما، ولكنها بدأت الفترة الماضية في كسر حالة الحزن التي أصابتها برحيلهما، حيث شاركت في احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم زوي الهمم، بأغنية «بلادي اسلمي»، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دنيا سمير غانم تكسر حالة الحزن على والديها

بالإضافة إلى احتفالها منذ أيام بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، في أول ظهور لها في احتفالية خاصة، حيث نشرت صورة لها من الاحتفال مع مجموعة من أصدقائها عبر حسابها بموقع «انستجرام» عبر خاصية الاستوري، وعلقت على الصورة قائلة: «كل سنة وأنت طيبة الجميلة من برا ومن جوا وبتمنالك السعادة والسلام في حياتك ويارب دايما نتشارك أفكارنا وضحكتنا وحلويتنا».