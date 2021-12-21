ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها مع ابنها سليم بصورة من 2014: «أنت تكملني»

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت أول صورة تجمعها بابنها سليم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ياسمين رئيس تكشف عن أول صورة لابنها سليم

وأشارت الفنانة ياسمين رئيس، إلى أن الصورة التي تجمعها مع ابنها سليم، تعود إلى عام 2014، كما علقت عليها: «أنت تكملني»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتُعد الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين رئيس، مع ابنها سليم، هي أول صورة تشاركها لمتابعيها منذ ولادته.

جمهور ياسمين رئيس يتفاعل مع صورتها مع ابنها سليم

وحققت صورة الفنانة ياسمين رئيس، مع ابنها سليم، تفاعلات كبيرة من قبل متابعي حسابها الرسمي على «إنستجرام».

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، هو مشاركتها في عمل درامي، يحمل اسم «60 دقيقة»، وجسدت دور فتاة تُدعى «ياسمين»، متزوجة من «أدهم»، الذي يعمل طبيبا نفسيا، وتقرار الانتقام منه، بعد اكتشافها أنه سيئ السمعة، وتحرش بأكثر من فتاة منهم واحدة قررت إنهاء حياتها بسببه، وذلك بعد معاناة نفسية كبيرة منه خاصة أنه كان الطبيب النفسي لها.

فريق عمل مسلسل «60 دقيقة»

مسلسل «60 دقيقة»، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، وتشارك في تقديمه كوكبة كبيرة من نجوم الفن، مثل: محمود نصر، وسوسن بدر، وشيرين رضا، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وخالد كمال، ومروة الأذلي، وغيرهم من الفنانين.