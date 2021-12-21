قرارات حكومية باعتبار 3 مشروعات خدمية ضمن أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3503 لسنة 2021، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالا حتى شارع أبو الهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة الأثرية غربا بنطاق حي الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

كما نص القرار رقم 3504 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة وحتى محور جيهان السادات «الفردوس سابقا» في نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار رقم 3507 لسنة 2021، على اعتبار مشروع تطوير منطقة حكر السكاكيني القديم بحي الشرابية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها من هنــــــا.