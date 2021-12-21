إطلاق الحدث الأكبر من نوعه للسيارات المعدلة في مصر الخميس المقبل

يستعد المشاركون في حدث «October Tuners» للسيارات المعدلة، لعرض سياراتهم يوم الجمعة القادم 24 ديسمبر، لاختيار أفضل 150 سيارة معدلة في مصر من بين المتقدمين الذي وصل عددهم إلى 1207 متسابقين.

تنظيم الحدث للمرة الخامسة

وقال وائل هادي، منظم حدث October Tuners، إنّ الحدث يتم تنظيمه للمرة الخامسة على التوالي حيث يتم تنظميه آخر كل عام، مضيفا أنّ صاحب السيارة يقوم بالتقديم أون لاين وعند اختيار سيارة يتم الكشف عليها من قبل فريق متخصص لتقييمها.

وأشار إلى أن التقديم بدأ من أول شهر أكتوبر الماضي، وتم الانتهاء من الاختيار من بداية شهر 12، مضيفا أن عدد الزوار يصل إلى أعداد كبير حيث وصل عدد الزوار للسنة الماضية إلى 20 ألف زائر، مشيراً أن الحدث يتم تنظميه بشكل جيد.

شروط اختيار السيارات

وتابع أن هناك شروط أساسية للسيارات الـ 150 المشاركة في «الإيفينت» الذي يتم تطويره كل عام ليصدر بشكل يليق بمصر أمام العالم، ومنها:

- دخول السيارات يوم الخميس 23 ديسمبر الساعة 11 مساءً حتى الساعة 8 صباحا يوم الجمعة، ويتم حظر دخول السيارات بعد هذا الموعد.

- ترك مفتاح السيارة مع السيارة، وويحصل كل مشارك على رقم خاص بسيارته.

- يتم التأكيد على عدم تشغيل السيارة داخل الحدث.

- عدم تغيير مكان السيارة أثناء الحدث وعرضها في مكان آخر.

- يتم السماح لصاحب السيارة فقط بدخولها وعدم السماح بأي راكب آخر مع صاحب السيارة.

وشهد الحدث العام الماضي مشاركة أكثر من 200 سيارة، كما يحضر «الإيفنت» عدد كبير من مشاهير السيارات والخبراء المتخصصين في المجال.