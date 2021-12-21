«مسلم»: الإعلام ماكينة واقعية لا تتوقف.. ومواكبة التكنولوجيا تحدي كبير

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ الإعلام يواجه تحديات كبيرة منذ فترة تمثلت أبرزها في التطوّر التكنولوجي السريع، مضيفًا أنَّ الإعلام شهد تطوّراً كبيراً خلال الـ15 عاماً الأخيرة في مختلف القطاعات التي استجاب وتفاعل معها الجمهور.

الإعلام أصبح يواكب التطوّر الخبري بشكل سريع

وأضاف «مسلم»، خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أنَّ الإعلام أصبح يواكب التطوّر الخبري بشكل سريع، مضيفاً: «الخبر زمان كنا ننتظره فترة كبيرة، ولكن دلوقتي نقدر نشوفه في الموبايل أو الشاشة فور وقوعه بفترة بسيطة».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: «دومًا ننصح الشباب الصحفيين والإعلاميين أنَّ الخبر أو البيان هو بداية العمل الصحفي الذي يجب أن يتبعه تكوين شجرة عمل لمتابعة الحدث والمستجدات للخبر، وبعد نشر الخبر يتمّ عمل شجرة أفكار لمتابعة الخبر، خاصة أن الناس تتابع دورياً كل جديد، والإعلام هو بمثابة ماكينة كبيرة تعمل ولا تتوقف».

الإعلام متصل بالحقيقة.. لكن الفن مرتبط بالخيال

وعن العلاقة بين الفن والإعلام، أوضح رئيس لجنة الثقافة بـ مجلس الشيوخ، أنَّ هناك فرق بين الإعلام والفن؛ فالإعلام يتحدث عن الواقع، والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، ولكن الفن يتحدث عن الخيال والمستقبل والأدب.

ولفت إلى اختفاء الفواصل بين الوسائل الإعلامية والتكنولوجية داخل المؤسسة الواحدة، مبينًا أنَّ طرق الحصول على المنتج لم تتغير كثيرًا، لكن اختلفت وسائل تقديمه، شارحًا: «وصلنا لمرحلة تخصيص إنتاج بعينه لكل وسيلة داخل المؤسسة؛ فعلي سبيل المثال كنا في الوطن ننتج للنسخة الورقية وبعدها الموقع الإلكتروني، وحاليًا أصبحنا ننتج برامج وموضوعات وفيديوهات لصفحات التواصل الاجتماعي بما يتماشى معها، لذا الإعلام لن ينتهى مادام هناك منتج يقدم للجمهور عبر عدة وسائل متطورة».

وانطلق المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام الجامعة الحديثة، اليوم، بعنوان : «دور الإعلام و الفن في بناء الوعي و الارتقاء بالذوق العام»، تحت رعاية كلا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة، والدكتور سامي الشريف عميد الكلية، وبحضور كلا من الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والفنان محمد صبحي، والفنانة فردوس عبدالحميد، والإعلامية جاسمين طه، وعدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية.