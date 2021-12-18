مسلم: ظاهرة النصب بانتحال صفات رسمية في الدولة تتنامى بشكل مزعج

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن ظاهرة انتحال صفات رسمية في الدولة تتنامى بشكل مزعج، والضحايا في الغالب يكونون من الغلابة، ودائمًا يكون النصاب «شاطر» ولديه قدرة على خداع الناس، ولكن في الغالب من يلجأ للنصاب شخص «طماع»، كما أن الفساد يفتح الباب لمثل هؤلاء، كما في الواقعة الشهيرة، في إشارة إلى واقعة المكالمة المفبركة.

مسلم: الدولة تتصدى للفساد بشدة

وأضاف «مسلم»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، أن الدولة حاليًا تواجه الفساد في جميع المجالات، ويوجد العديد من المسؤولين ضُبطوا بتهم فساد، منهم وزير، ومحافظ، ورئيس جامعة، ولم يعد هناك أحد بعيدًا عن مساءلة القانون رغم أنه من الطبيعي ظهور بعض الفساد مع حجم الأموال الضخم الذي تضخه الدولة في المشروعات التنموية، ولكن الدولة تتصدى له بشدة، ولا يوجد في مصر شخص يستطيع أن يقول «محدش يقدر يعملي حاجة»، ولكن الغريب في الأمر هو أنه رغم سقوط الكثيرين في وقائع الفساد إلا أن البعض ما زال يمارس الفساد ويسقطون واحدًا تلو الآخر.

مسلم: الجميع تحت المحاسبة وجميع المسؤولين يعرفون ذلك

أما عن النصب بأسماء مثل «سفير» و«مستشار»، وغيرها من الألقاب التي تمنحها جهات وأكاديميات وهمية، قال رئيس تحرير جريدة «الوطن» إننا في حاجة إلى ضبط المصطلحات، مثل لقب «مستشار»، ولقب «سفير النوايا الحسنة»، وومن ينتحلون هذه الصفات ينشئون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وينظمون حملات إعلانية لهم، معقبًا: «أنا متأكد إن أي واحد في مصر مسؤول حقيقي يخاف يعمل اللي النصابين بيعملوه، والكثير من المسؤولين يخافون من الإعلان عن شخصيتهم أو يصدر منهم شيء قد يظنه البعض أنه استغلال لمنصبه، لأن الجميع تحت المحاسبة وكل المسؤولين يعلمون ذلك، والنصابون فقط هم من يجاهرون بذلك، ولما ييجي حد يرفع عليك سماعة تلفون يقولك أنا ضابط في الحتة الفلانية، ده نصاب لأن هذا الكلام مبقاش موجود».

واقعة المكالمة المفبركة

يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من حوادث النصب باستخدام ألقاب رسمية، كان آخرها قضية «المكالمة المفبركة» التي نشرها أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج عبر قناته على موقع بث الفيديوهات «يوتيوب»، ولكن وزارة الداخلية تصدت للقضية وأعلنت الحقيقة، حيث انتحل نصابان صفة مستشارين في رئاسة الجمهورية، وجرى إلقاء القبض عليهما، وأقرا بأنهما احترفا النصب منذ سنوات، وأنهما انتحلا هذه الصفة الرسمية من أجل النصب على المواطنين باستغلال هذه الصفة.