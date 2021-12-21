مسلم: الإعلام المصري يتفاعل مع الترند.. ومن روج أغاني المهرجانات اليوتيوب

أكّد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات «DMC»، أنَّ الإعلام لا يغير الواقع والبعض يحمله أكثر من طاقته، قائلاً: «تغيير الاتجاهات صعب، لأن التأثير وتغيير السلوك يتطلب الاتصال المباشر والجماهيري، أما الفن تأثيره يتخطى الإعلام».

ما ذنب الإعلام؟.. بدايات مطربي المهرجانات من يوتيوب وليس الفضائيات

ورفض رئيس تحرير الوطن، تحميل الإعلام مسؤولية ظهور أغاني المهرجانات، قائلاً: «الناس عاوزة تحمل الإعلام مسؤولية المهرجانات ودعم مطربيها، على الرغم من أنّ مطربي المهرجانات مش بيظهروا على القنوات وبداياتهم كانت من خلال يوتيوب، أنا لا أؤيد هذه الحملة تجاه الإعلام، وبالفعل هناك قصور ومشاكل، ولكن الإعلام ليس المسؤول عن كل شيء».

وتابع مسلم، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام الجامعة الحديثة، بعنوان «دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام»: أنَّ «غالبية الفنانين الشعبيين ظهروا قديماً بكلمات مش لطيفة، ومع الوقت تحسنت وتحوّلت لفن هادف، وهناك نماذج كثيرة تؤكّد أنَّ الفن يطوّر نفسه دورياً مثل باقي المجالات، بدليل وجود رموز متميزة للفن الشعبي».

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أنَّ «الفن يقدم رسالة هادفة وقيمة، وأمثل عددًا من القنوات أتشرف بالعمل بها، نحرص فيها على فكرة الذوق وكيفية التقديم، والمسلسلات تواجه قضايا مجتمعية، لدينا دوما مشاكل مع الصنّاع بشأن حذف بعض المشاهد التي لا يمكن تقديمها للجمهور».

الإعلام ارتكب أخطاءً خلال فترات سابقة.. لكنه بدأ مسيرة التصحيح

وفيما يخص «أخبار الترند»، أوضح مسلم أنَّ «الإعلام المصري لا يسير خلف التريند لكنه يجاريه ويتفاعل معه وفقًا لوجهات نظر محددة، وهناك فترة من الفترات ارتكب فيها الإعلام أخطاءً مهنية تصل لحد الجرائم، لكنه بدأ التصحيح ونجح في حربه لمواجهة الإرهاب والفتنة الطائفية، حتى أن الفترة الماضية شهدت طفرة في مواجهة الفساد بكل قوة، وبث الأمل في ربوع مصر».