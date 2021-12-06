أسعار ومواصفات السيارة هيونداي إلينترا 2022

شهد سوق السيارات، تذبذبًا في الأسعار، خلال الفترة الماضية، خاصة مع طرح موديلات عام 2022، التي من بينها سيارة هيونداي إلينترا.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات شهد ارتفاعا في الأسعار بسبب نقص المعروض، إذ حددت الشركات الكبرى كمية الإنتاج في صناعة السيارات بسبب انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن ووجود أزمة في الرقائق الإلكترونية بجميع دول العالم، التي تستخدم في صناعة السيارات.

أسعار سيارات هيونداي الينترا 2022

وأشار عضو رابطة السيارات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن السيارة هيونداي الينترا الجديدة cn7 موديل 2022 الفئة الأولى، بلغت قيمتها 333 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 343 ألفًا، والثالثة بـ355 ألفًا، والرابعة بـ381 ألفًا، والخامسة بـ406 آلاف، والسادسة بـ443 ألفًا، والسابعة بسعر 503 آلاف جنيه داخل سوق السيارات في مصر.

وتأتي تلك الأسعار وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي للعلامات التجارية هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال في سوق السيارات بمصر.

تعتبر السيارة إلنترا CN7 من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 127.5 حصان، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات وطبقا للبيانات المعلنة عن هيونداي، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4675 مم

العرض 1825 مم

الارتفاع 1430 مم

مواصفات هيونداي إلنترا CN7

زودت طرازات هيونداي الينترا CN7 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها وسائد هوائية للسائق، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين، ومرايات جانبية مزودة بإشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، وإمكانية اختيار نظام القيادة، ومكيف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وفرش المقاعد من القماش، وخاصية التحكم في المقاعد الأمامية، وباور سترينج كهرباء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، وجنوط 15 بوصة».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث، وشاشة وسائط 4.2 بوصة.

تقدم سيارات هيونداي الينترا CN7 – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية للمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس مع امكانية ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وكاميرا خلفية، وحساس إضاءة.

الفئة الثالثة – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات

الفئة الرابعة من السيارة هيونداي الينترا CN7 بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها حساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرش المقاعد من التريكو، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوة من الجلد، ومسند يد خلفي، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية led، وجنوط رياضية 16 بوصة.

والسيارة هيونداي الينترا CN7 – الفئة الخامسة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخري ومن أبرزها مفتاح ذكي – زر تشغيل وإيقاف /المحرك، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، و شبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم.

والسيارة هيونداي الينترا CN7 من الفئة السادسة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة المصابيح الأمامية led، وجنوط رياضية 17 بوصة.

الفئة السابعة

بينما السيارة هيونداي الينترا من الفئة السابعة عن الفئات السابقة ببعض التجهيزات الإضافية ومن أبرزها نظام مراقبة النقطة العمياء، إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، شاشة وسائط 10.25 بوصة تعمل باللمس، نظام ملاحي، نظام صوتي Bose مكون من 8 مكبرات صوتية، وفرامل يد كهربائية.