أسعار ومواصفات السيارة هيونداي i20 بعد زيادة سعرها

شهد سوق السيارات خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا في أسعار السيارات من قبل الوكلاء الحصريين لهم، وقال «عبدالله على» عضو رابطة تجار السيارات، إن 90% من السيارات الجديدة تم رفع أسعارها بداية من 3 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للسيارات الفارهة والتى يتجاوز سعرها نصف مليون جنيه.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سبب ارتفاع أسعار السيارات هو قيام المصانع العالمية لتصنيع السيارات بتخفيض عمليات الإنتاج لديهم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمليات الغلق بين الدول مرة أخرى بسبب انتشار فيروس جديد.

وأشار «علي» إلى أن أسعار السيارات من المرجح أن تشهد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا بنسبة 5 إلى 10% بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول وعمليات الإغلاق.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن مجموعة شركات غبور أعلنت رفع الأسعار في سيارتها وأصدرت بيانا لتوزيعه على صغار التجار، وفى نفس الوقت أعلنت شركة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات هيونداي i20 بقيمة بلغت 4000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، وذلك وفقا لبيان رسمي أصدرته شركة غبور أوتو، وتم توزيعه على التجار والموزعين فى جميع المحافظات، وتضمن رفع أسعار طرازات هيونداي أي تن الجديدة.

أسعار سيارة هيونداي i20

- هيونداي i20 الفئة الأولى Spirit يصل سعرها إلى 279 ألف جنيه.

- وارتفعت أسعار سيارات هيونداي i20 الفئة الثانية إلى 299 ألف جنيه.

- وقفزت أسعار طرازات هيونداى i20 الفئة الثالثة إلى 309 آلاف جنيه.

- وارتفع سعر هيونداى i20 الفئة الرابعة لـ319 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي i20

ينتمي طراز هيونداى i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».