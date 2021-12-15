السيارات الكهربائية تقود جوائز هيونداي موتور لعام 2021.. شحن فائق السرعة

حصلت مجموعة من منتجات هيونداي موتور على عدد قياسي من الجوائز والأوسمة من الخبراء في عناوين وسائل الإعلام الدولية الرائدة في الرأي في عام 2021، وذلك بسبب الالتزام الاستراتيجي لمجموعة هيونداي، وفقا لما نشره موقع الشركة.

وطرحت العلامة التجارية سيارات كهربائية جديدة غيرت قواعد اللعبة هذا العام، بهوياتها الواضحة وابتكارها وأدائها، فعلى سبيل المثال تعتمد Genesis GV60 وHyundai IONIQ 5 جميعها على النظام الأساسي المعياري العالمي الكهربائي (E-GMP)، والذي تم تطويره داخليًا خصيصًا للسيارات الكهربائية.

مساحة داخلية كبيرة وأداء قوي

ويوفر هذا الأمر لكل طراز مزيجًا استثنائيًا من المساحة الداخلية، والأداء الذي لا يُضاهى، والشحن الفائق السرعة، الأمر الذي أدى إلى إدراجها في برامج الجوائز الدولية المرموقة.

وحصلت السيارات على جوائز «سيارة العام» الأوروبية لعام 2022، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وتضمنت كليهما السيارات الكهربائية هيونداي IONIQ 5 وكيا EV6.

وقال ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور، «أنا فخور جدًا بالإنجازات التي حققتها مجموعة هيونداي موتور في عام 2021، لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات من نواحٍ مختلفة، ولكن حماسنا والتزامنا بتقديم خدمات ممتازة وآتت المنتجات لعملائنا ثمارها، وستدفعنا كل جائزة من هذه الجوائز لتتجاوز توقعات عملائنا، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجال البحث والتطوير على مدار السنوات الأخيرة، وتعد منتجاتنا المكهربة الحائزة على جوائز بمثابة التجسيد المادي لتلك الخبرة والاستراتيجية والاستثمار».

تحقيق النجاح خلال السنوات القادمة

وأضاف: «لن نكون راضين أبدًا، ولكننا واثقون من أننا قد وضعنا أسسًا صلبة لتحقيق المزيد من النجاح في السنوات القادمة، والتي أصبحت ممكنة بفضل المنتجات الجديدة التنافسية والمبتكرة عبر المجموعة جنبًا إلى جنب مع تركيزنا المشترك المستمر على الأشكال الجديدة للتنقل».