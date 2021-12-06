«هيونداي» تفوز بجائزة سيارة العام 2021

حازت «هيونداي موتور» على أعلى درجات التكريم في جوائز Top Gear السنوية 2021، وفازت بجائزة سيارة العام مع i20 N، وحصلت على لقب أفضل مصنع للعام، تقديرا لمجموعة الطرازات الرائدة في فئتها للعلامة التجارية.

انتصرت i20 N مؤخرًا في اختبار Top Gear Speed ​​Week لتطالب بلقب سيارة العام المرموقة من مجموعة من 26 متنافسًا، خلال سلسلة من الاختبارات الشاملة.

قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة هيونداي: «يشرفنا حقًا أن نحصل على جائزتين مرموقتين من أحد أكثر منشورات السيارات نفوذاً وإمتاعًا في العالم، خاصة في وقت لم تكن فيه العلامة التجارية العالمية لشركة هيونداي موجودة على الإطلاق».

الحصول على لقب أفضل مصنع

بينما قال مايكل كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: «جوائز Top Gear تعترف بأفضل ما تقدمه الصناعة، ويعتبرحصولنا على لقب أفضل مصنع لهذا العام يسلط الضوء على أن عملنا الدؤوب في قيادة الصناعة في التنقل المستقبلي من خلال الروح التقدمية للشركة لا يعترف به عملاؤنا فحسب، بل يعترف به أيضًا وسائل الإعلام الرائدة في مجال السيارات، ولكننا بالتأكيد لن نتوقف هنا».

بالإضافة إلى ذلك، أشاد فريق Top Gear باتساع المواهب عبر مجموعة طرازات Hyundai بأكملها، وتكريم الشركة مع الشركة المصنعة لهذا العام.

تاريخ التأسيس الرسمي في أوروبا

وتأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة مع أكثر من 120.000 موظف مكرسين لمواجهة تحديات التنقل في العالم الحقيقي حول العالم، بينما في أوروبا أسست رسميًا في عام 2000 مع مكتبها الرئيسي في مدينة «أوفنباخ بألمانيا»، إذ يعتبر المقر الإقليمي المسؤول عن أكثر من 40 سوقًا في أكثر من 3000 منفذ.