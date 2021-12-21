«صحة المنيا» تغلق 95 منشأة طبية خاصة بعد ثبوت مخالفتها

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر نفذت مرورا على 2250 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 640 منشأة مخالفة، وتحرير 95 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة

وقال الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، إنه تم تحرير 6 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات، مضيفاً الى أنه تم الانتهاء من ترخيص 65 منشأة طبية خاصة، إلى جانب 40 منشأة أخرى تقدمت للترخيص، كما تم إنذار 440 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وتم فحص 11 شكوى تم تقديمها إلى الإدارة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال ومشروعات، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم ومتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.