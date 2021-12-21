تكريم 20 فائزا في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد بالمنيا

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، بعنوان «الكلمات في محكم الآيات»، حيث تواصل المحافظة دعمها للمسابقة على مدار سنوات، وقد فاز 20 متسابقاً يمثلون مراكز المحافظة التسعة، وشمل التكريم شهادات للفائزين ومبالغ مالية، جاء ذلك بحضور علي عبد الحكيم، مدير عام إذاعة شمال الصعيد.

خلق جيل واع بقضايا وطنه حريص على التمسك بالأخلاق

قال المحافظ إن الاهتمام بدعم مثل تلك المسابقات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمساهمة في خلق جيل واع بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية، وهو ما يظهر جلياً في حرصه على رعاية أهل القرآن وتكريمهم، وحرصه الدائم على دعم وتكريم حفظة القرآن الكريم في كافة المناسبات، لما لهم من دور هام في نشر العلم الصحيح والفكر السوي.

أهمية المسابقات الدينية في تربية النشء والشباب على التسامح والوسطية

وهناً المحافظ جميع الفائزين بالمسابقة، موجهاً الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقات، وعلى رأسهم إذاعة شمال الصعيد، معرباً عن بالغ سعادته لدعم المسابقات الدينية، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة وحثهم على العمل لإعمار الأرض وبناء الوطن.

ووجه مدير عام إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على رعاية المسابقة وتخصيص دعم سنوي لها من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.