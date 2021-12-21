طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور «أون لاين».. برقم السيارة

تتزايد أعمال البحث على محرك البحث «جوجل» على الاستعلام عن مخالفات المرور، كما تزايد الدخول على موقع النيابة العامة «خدمات المرور» من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور «أون لاين» من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل يمكن للمواطنين تقديم تظلم، أو دفع المخالفات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور توفيرًا للوقت والمجهود، عبر موقع الاستعلام عن خدمات المرور من هنا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

وترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور سواء من خلال رقم لوحة المركبات أو ببطاقة الرقم القومي، يجب اتباع تلك الخطوات وفق موقع النيابة العامة بالترتيب:

- الدخول على رابط موقع النيابات العامة.

ستجد أن الموقع يقدم 4 خدمات إلكترونية، هي:

- خدمات نيابات المرور.

- خدمات نيابات الوثائق الشخصية.

- خدمات نيابات الأسرة.

- خدمات النيابات الجنائية.

قم باختيار خدمات نيابات المرور، أو الدخول على خدمات المرور النيابة العامة بشكل مباشر.

ستظهر للعميل 5 خدمات خاصة بالاستعلام عن المرور وهي:

- الاستعلام.

- التصالح الفوري.

- الدفع.

التظلمات.

- خدمة متابعة الطلبات.

- قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلامات.

- سوف يظهر لك خياران، الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على مخالفات رخص المركبات.

- سوف يطلب منك الموقع إدخال نوع الرخصة إذا كانت أرقام وحروف أم أرقام فقط.

- تقوم بإدخال نوع رخصتك والضغط على إجمالي المخالفات.

بمجرد الضغط على إجمالي المخلفات سوف تظهر لك النتيجة.

بعد ظهور قيمة مخالفات المرور سيكون أمامك عدة خيارات، التظلم على قيمة المخالفات، أو الدفع «أون لاين» عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمه توصيل شهاده براءة الذمة.