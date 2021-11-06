خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من النيابة وتخفيضها إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل المصرية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور وتسديدها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب المرور بشكل شخصي، في إطار التحول الرقمي، وميكنة جميع أجهزة الدولة، تسهيلا على المواطنين، حيث تضمنت ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، العديد من الغرامات التي تطبق حال ارتكاب مخالفات مرورية، منها مخالفات لا يجوز التصالح عليها.

إجراءات التظلم من المخالفات المرورية

كما نظم القانون عددًا من الإجراءات للتظلم من المخالفات المرورية التي يتمّ رصدها بخصوص المركبات والسيارات، بخلاف التظلم الورقي أمام نيابات المرور، من خلال إتاحة خدمة التظلم الإلكتروني، وخاصة مع رصد مخالفات مرورية يتمّ إرسالها على رقم الهاتف الخاص بقائد المركبة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وتخفيضها إلكترونياً في 5 خطوات، ورابط تقديم التظلمات، وفقا لما حددته النيابة العامة عبر حسابها الرسمي، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي إنجازات التحول الرقمي في مصر على مدار الساعة.

خطوات تخفيض مخالفات المرور إلكترونياً

ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

ـ تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

ـ اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

- التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا طبقا لقانون المرور الجديد 2021 بالضغط على أيقونة التظلمات واختيار نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

- من المقرر بعدها أن تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

وكانت النيابة العامة، أعلنت تقديم الخدمات المرورية التي تهم قائدي المركبات بكل أنواعها، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات ودفعها، وحتى التظلم عليها، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، من خلال التظلم أون لاين.