عمرو دياب في «بوليفارد الرياض» 30 ديسمبر

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بوليفارد الرياض ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 30 ديسمبر المقبل.

عمرو دياب يحيى حفل رأس السنة بأبوظبي

ويعد الحفل هو الأخير للهضبة بالسعودية في عام 2021، حيث سيحيي في اليوم التالي حفل رأس السنة بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن الحفل المرتقب، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن ناحية أخرى واصل عمرو دياب تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة في مصر، على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعا

وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر، محققًا 11 مليونا و600 ألف مشاهدة .

وفي سياق آخر تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق «أنغامي» خلال عام 2021، محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقي الشهير.

وأعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته «خلي الحجر ينطق»، وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

كما أعلن أيضًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة «كتر من قربك» وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب التي طرحت كان بعنوان «يا أنا يا لا» والذي صدر في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، وتضمن عددا كبيرا من الأغنيات منها «محسود» و«شكرا».