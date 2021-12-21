الصدفة تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني رغم الانفصال.. «صور»

الصدفة وحدها، جمعت بين الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني من جديد، رغم انفصال الثنائي منذ فترة، إلا أن موسم الرياض كان المكان الذي اجتمع فيه الثنائي من جديد على أرض واحدة.

دينا الشربيني ترقص على أنغام إليسا

نشرت الفنانة دينا الشربيني منذ يومين فيديو لها من مهرجان «ميدل بيست» الموسيقي في الرياض، وظهرت دينا الشربيني وهي ترقص على أغنية إليسا الأخيرة «هنغني كمان»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور.

عمرو دياب يحيي حفل في الميدل بيست

ولم تمر سوى ساعات قليلة على نشر الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة مع الألعاب النارية، التي زيَّنت حفله الذي أقيم أمس وشاركته فيه النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في فعالية الميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، المقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

وظهر «الهضبة» في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» في نفس المكان الذي ظهرت فيه الفنانة دينا الشربيني.

أحدث أعمال عمرو دياب

ويستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان «كّتر مِن قُربك»، من ألبومه الجديد، ونشر بوستر الأغنية على حسابه الخاص على موقع «إنستجرام»، وعلق على الصورة قائلاً، «استنى أغنية عمرو دياب الجديدة كّتر مِن قُربك.. قريباً وحصرياً».

أحدث أعمال دينا الشربيني

ويعرض حالياً للفنانة دينا الشربيني مسلسل الزيارة، ويقوم ببطولته تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي، فريد شوقي، هبة شيحان، سينتيا كرم، دوري السمراني وهو من تأليف ورشة سرد التى يشرف عليها الكاتبة مريم نعوم وإخراج الإسباني أدولفو مارتينيز.

فكرة العمل مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد.