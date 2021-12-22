اليوم.. قطع المياه عن 14 منطقة في محافظة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن العديد من المناطق داخل محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك بسبب قيام الشركة بأعمال إصلاح على خط مياه بقطر 1200 مم والخارج من محطة مياه مسطرد في شارع «مسطرد القديم»، لذا تستعرض «الوطن» المناطق التي ستتعرض لانقطاع المياه والفترة الزمنية لقطعها.

مناطق قطع المياه في القاهرة اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المناطق التي ستنقطع فيها مياه الشرب اليوم الأربعاء، حيث يصل عددها إلى 14 منطقة، وهي كالتالي:

1 - عرب الجسر.

2 - عرب الطويلة.

3 - منطقة الشيراتون.

4 - وسط المدينة بالمطرية.

5 - الكلية الحربية.

6 - الملتقى العربي.

7 - صقر قريش.

8 - الحي العاشر.

9 - الواحة.

10 - مساكن رامو.

11 - شارع متولي الشعراوي.

12 - الامداد والتموين.

13 - السويسري ب.

14 - أرض الجولف، والتي تتبع مدينة نصر.

عدد ساعات قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة عدد الساعات التي سوف تنقطع خلالها المياه في المناطق الـ 14 داخل محافظة القاهرة، حيث أوضحت الشركة أن المياه سوف تنقطع اعتباراً من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء حتى تمام الساعة 10 من مساء اليوم أيضاً.

شركة مياه الشرب: على المستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه

ونصحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز وأيضاً المستشفيات بتدبير جميع احتياجاتهم من المياه خلال الفترة التي ستنقطع فيها المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب أنها قامت بتدبير وتخصيص سيارات مياه تصلح للشرب، وستكون موجودة في المناطق التي تم ذكرها وستتأثر بانقطاع المياه، وأشارت الشركة إلى أنه حالة طلب أي سيارة منهم يمكن التواصل معهم من خلال الخط الساخن ورقمه «125» عن طريق التليفون الأرضي.