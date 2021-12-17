«مياه الشرب» تواصل حملاتها للتوعية بترشيد الاستهلاك: «كل نقطة بتفرق»

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حملاتها لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الشركة «كل نقطة بتفرق».

«كباية كفاية.. عشان كل نقطة بتفرق»

وقالت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعرف ان غسيل الأسنان والحنفية مفتوحة بيهدر كل مرة 12 لتر مياه في دقيقتين، يعنى في الشهر تقريبًا 720 لتر مياه، ممكن نوفر كل ده بكباية مياه واحدة.. كباية كفاية.. عشان كل نقطة بتفرق».

توعية طلبة المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك

وحرصت الشركة، على توعية طلبة المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على المياه منه، فقالت عبر موقع «فيس بوك»: «مترميهاش.. كلنا بيتبقى مننا شوية مياه في الإزازة، تعالوا نستعملها في إننا نسقى الزرع اللي في الفصل، ونستفيد بها نجمل فصلنا ونحافظ على ميتنا لأن كل نقطة بتفرق».

«وفَّر في المياه ومتقولش هي جت عليا»

وواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، توعية المواطنين بأهمية الترشيد، فنشرت: «لأن المياه حق لينا كلنا لازم نحافظ عليها.. ونعرف أن بعض تصرفاتنا زي غسيل العربيات بالخرطوم ورش الشوارع بتكون سبب في انقطاعها أو ضعفها وبكده بنحرم غيرنا من حقهم وفَّر في المياه ومتقولش هي جت عليا، أيوة جت عليك.. لأن كل نقطة بتفرق».

المجهودات المبذولة لمراقبة جودة المياه

في سياق متصل أوضحت شركة مياه الشرب، في بيان لها عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، أن الشركات التابعة لها تعمل على تنفيذ ندوات للتوعية المائية للعاملين، والتعريف بالمجهودات المبذولة من الدولة، لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة، لرفع الوعي المائي لدى فئات المجتمع، ولتحويل ترشيد استهلاك المياه إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع، وتعريف المشاركين بالمجهودات المبذولة من الشركة لمراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن.