شركة مياه الشرب بالقاهرة تتعاقد على 6 سيارات مراكز خدمة عملاء متنقلة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب بالقاهرة مع نادي الزهور الرياضي لتقديم خدماتها في التعاقدات وسداد الفواتير واستقبال الشكاوى والاستعلام عن فواتير الأعضاء ورواد النادي من خلال سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة التابعة للشركة.

الشركة تسعى لتيسير التواصل مع جمهور عملائها في جميع المناطق

قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان صادر عن الشركة القابضة اليوم، أن البروتوكول يأتي في إطار مساعي الشركة لتيسير التواصل مع جمهور عملائها في جميع المناطق التي تخدمها الشركة، لتقديم خدمة متميزة تنال رضاء العملاء وتتخطى توقعاتهم.

التعاقد على 6 سيارات مراكز خدمة عملاء متنقلة مجهزة بأحدث التكنولوجيات الحديثة

أضاف «الشيمي»، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تعاقدت على 6 سيارات مراكز خدمة عملاء متنقلة مجهزة بأحدث التكنولوجيات الحديثة ومتصلة لاسلكيا مع باقي فروع الشركة والفرع الرئيسي لتيسير تقديم خدماتها والوصول لجمهور العملاء بالمناطق التي لا يتوافر بها مراكز ثابتة، مشيرا إلى أن الشركة تسعى بصفة مستمرة لتطوير جميع منظومات العمل بها وعلى رأسها منظومة خدمة العملاء لتقديم أفضل خدمة باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في قطاع المياه.

الشركة مستمرة في تحديث منظومة التعاقدات والتحصيل

وتابع الشيمي، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة مستمرة في تحديث منظومة التعاقدات والتحصيل وانتشار سيارات الخدمة المتنقلة وتسعى إلى تواجدها بالنوادي الاجتماعية على مستوى القاهرة.

وتقوم شركة مياه الشرب بالقاهرة تنفيذ أنشطة توعية مستمرة بالمدارس بالتنسيق مع مسئول الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لترشيد استهلاك المياه.

وتمثلت الأنشطة في تنفيذ ندوات توعية وورش رسم وقصة سلمى وهى قصة محفزة للطلاب للحفاظ على المياه واتباع السلوكيات السليمة في استخدام المياه وتكوين جماعات الحفاظ على المياه بكل مدرسة.