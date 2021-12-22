«التموين»: صرف 70 مليون جنيه لتطوير المكاتب ومراكز الخدمة في عام واحد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم صرف مبلغ 70 مليون جنيه تكلفة مراكز الخدمة المطورة، وذلك خلال عام 2021 فقط، موضحا أنه تم تطوير 35 مركز خدمة، فضلا عن وجود 21 مركز خدمة جارٍ تطويرها حاليا.

إنشاء مراكز خدمة للمواطنين داخل مباني المديريات

ونوه تقرير حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2021، أن الوزارة تجري حاليا تطوير 11 مديرية تموين بالمحافظات، فضلا عن اعتزامها إنشاء مراكز خدمة مواطنين داخل هذه المديريات.

جهاز حماية المستهلك يستقبل 14 ألف شكوى شهريا من المواطنين

فيما أعلنت الوزارة عن أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شهريا 14 ألفا و97 شكوى من المواطنين، مشيرة إلى أن هذا الرقم هو متوسط عدد الشكاوى الشهرية الواردة للجهاز خلال عام 2021 فقط.

وكشف تقرير الجهاز عن أن جهاز حماية المستهلك قام بحل 97% نسبة من عدد الشكاوى التي استقبلها خلال هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تستهدف بحلول عام 2023 أن يكون لديها 600 مركز خدمة مطور على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة عالية ضمن منظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر.

إمداد مكاتب التموين بأحدث الأجهزة

وتعمل وزارة التموين خلال تطوير وإنشاء مراكز الخدمة المطورة على تدشين تدريبات عالية لموظفيها، مع إمداد المكاتب بأحدث الأجهزة التكنولوجية التي تساعد على إتمام الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة فائقة وجودة عالية، حيث يوجد على مستوى مصر 1118 مكتبا تموينيا تقوم الوزارة بتحويل ما يناسب من هذه المكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، فضلا عن تحديث وتطوير المكاتب التي لا تناسب أن تكون مراكز خدمة مطورة إذا كانت مساحتها صغيرة من خلال مدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية وتدريب الموظفين عليها.