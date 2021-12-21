مفيد فوزي: صحافتنا بخير.. ونبعها هو الكتاب وليس جوجل

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنّ الكتابة إحساس ووجهة نظر وذهن ملتقط يملي على القلم المحتوى، كما أنّ جميع الفنون تحظى بالنقاش والنقد إلا فن الكتابة، متابعا: «لم أقرأ شيئا عن فن الكتابة رغم أنّه من أصعب الفنون وأكثرها احتراما، وأنا تعلمت على يد أحمد بهاء الدين وفتحي غانم، وانتميت نفسيا في الصياغة لمدرسة محمد حسنين هيكل، وأحب الصحافة المكتوبة وأعشق الصحافة رغم أنّ لي نصف قرن على شاشات التلفزيون، لكن الكتابة تعطيني مزاجا أجمل، وتنتج كاتبا جيدا».

صحافتنا بخير

وأضاف فوزي خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الفائزين بمسابقة المقال والكاريكاتير التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة: «صحافتنا لا تزال بخير وتمضي في طريقها، والنبع هو الكتاب وليس جوجل».

ووجّه المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للدكتور فاطمة سيد، صاحبة فكرة المسابقة، قائلا إنّ تنظيم مسابقة المقال والكاريكاتير في الهيئة هي الأولى في تاريخها.

مسابقة المقال والكاريكاتير

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمشرفة على المسابقة، أنّ «المسابقة اتسمت بالشفافية الكاملة، وخرجت للنور بعد أن كانت حلما ومقترحا».

ووجّه الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلسي إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة، على تنظيم مسابقة في المقال والكاريكاتير، مشيرا إلى أنّ المسابقة تأتي في إطار دور الهيئة للسعي وتطوير المهنة: «الهيئة تنظم مسابقات لتكريم المتميزين، وأنتظر منها توسيعها لتشمل جميع فنون العمل الصحفي المختلفة، وأتوقع أن تكون هناك مشاركة من عدد أكبر».