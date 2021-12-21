غاز البوتاجاز يصيب أسرة كاملة بالاختناق في المنيا: الأب والأم والأطفال

أصيب اليوم الثلاثاء 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، باختناق غاز مسرب من إسطوانة بوتاجاز منزلية بقرية الحج قنديل بشرق النيل في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، فيما جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين لوحدة الاستقبال بالمستشفى المركزي

تلقت أجهزة الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتعرض 5 أفراد من أسرة واحدة وهم: محمد محيي، 33 سنة "الأب"، وزوجته 27 سنة، والأبناء محيي 7 سنوات، وآلاء 5 سنوات، ويحيي 7 شهور، مقيمون بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، للإصابة باختناق بسبب تسرب الغاز من إسطوانة بوتاجاز منزلية، وتم نقلهم إلى وحدة الاستقبال بالمستشفى المركزي.

وشهدت المنيا أمس الاثنين حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من قرية بني خالد بمركز سمالوط.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى العام، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحادث التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

كما شهدت المنيا السبت الماضي، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية طمبدي التابعة لمركز مغاغة.

وتبيّن مصرع شخص يدعى عبد الرحمن جمال 18 عامًا، وإصابة 6 أشخاص آخرين، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

كما شهد طريق بني موسى التابع لمركز أبوقرقاص، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وأفادت التحريات الأولية، بأن سبب وقوع الحادثين السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين.