281 مشروعا خدميا ضمن «حياة كريمة» بقرى ديرمواس في المنيا

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد ابوزيد، متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمراكز جنوب المحافظة، حيث تفقد المحافظ أعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بمركز ديرمواس، ويجري تنفيذ 281 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس محمد فرجاني استشاري مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، عامر طه رئيس مركز ديرمواس، وكلاء الوزراء، وممثلي جهاز التعمير، وعدد من الجهات المعنية.

دعم شبكات المياه والصرف بتانوف

ووفقا لبيان صحفي، تابع المحافظ، خلال جولته نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حيث تم تفقد أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية تانوف، ومشروع إنشاء المجمع الزراعي بقرية بني حرام، ومركز شباب قرية بني حرام، ومشروع إنشاء مجمع خدمات قرية بني حرام، بالإضافة لتفقد مبنى وحدة طب الاسرة بقرية بني حرام لإمكانية إضافة مساحة الأرض المخصصة لإقامة الوحدة وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

وحدة للقاح كورونا بقرية بني حرام

وكلف «القاضي»، نائبه بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لتخصيص وحدة لتلقي لقاح كورونا بوحدة طب الأسرة التابعة للقرية، حتى يتم الانتهاء من تسجيل وتطعيم كافة أهالي القرية، مناشداً المواطنين بسرعة تسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، حيث أنه بدءاً من 1 ديسمبر المقبل لن يسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفي ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة، كما شدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي بشكل مستمر.