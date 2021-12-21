حفلات رأس السنة 2022 مصر.. السياحة والآثار: لم نتلق أي إخطارات رسمية

وسط تضارب التصريحات حول السماح بإقامة حفلات غنائية بالفنادق ليلة رأس السنة في ظل عدم صدور قرار صريح من وزارة السياحة والآثار، أو اللجنة الوزارية لأزمة كورونا بمنع أو السماح بإقامة تلك الحفلات بالقاعات المكشوفة بالفنادق، أعلنت العديد من الفنادق تنظيم حفلات رأس السنة 2022 لكبار نجوم الفن، وجرى بالفعل بيع التذاكر للجمهور، وفقا للاشتراطات التي وضعها كل فندق.

غموض موقف إقامة الحفلات بالفنادق

وقال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أية إخطارات رسمية بشأن إقامة الحفلات الغنائية والثقافية بالأماكن المكشوفة بالفنادق، ليلة رأس السنة 2022 بمصر.

حظر إقامة الحفلات بالقاعات المغلقة في 2021

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء خلال العام الماضي، أصدر قرارًا بإلغاء احتفالات رأس السنة 2021 في القاعات المغلقة، وجاء التصريح جامعًا شاملًا، بينما قرار الحكومة هذا العام يحمل العديد من التفسيرات بشأن السماح بتنظيمها من عدمه، منوهًا بأنه من المؤكد أنه لن تقام أية حفلات بالأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية.

وكانت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، قد أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء تقرر إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية والثقافية وحفلات الزفاف في القاعات المفتوحة بالمنشآت الفندقية شريطة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية.

السماح بتنظيم البرامج العادية بالفنادق

فيما قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية: «يحظر على الفنادق خلال ليلة رأس السنة إقامة الأفراح أو الحفلات بكافة بأنواعها داخل القاعات المغلقة بالفنادق»، موضحًا أنه يسمح للفنادق بتنظيم البرامج العادية التي تشمل تقديم العشاء داخل المطاعم أو القاعات المغلقة حتى لو تضمن ذلك وجود فقرة فنية شريطة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية.