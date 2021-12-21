التموين: تطوير «سلامة الغذاء» بـ 70 مليون جنيه لفحص الأغذية قبل طرحها بالأسواق

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القيمة الإجمالية التي صرفتها من أجل تطوير مركز سلامة الغذاء في قها، والتابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بلغت 70 مليون جنيه، وهي تكلفة الأعمال المنفذة وقيمة المعدات.

تدعيم مركز سلامة الغذاء بأحدث الأجهزة

وكشف تقرير حصاد الوزارة عن عام 2021، أنها انتهت من إعادة تأهيل الإنشاءات بالمركز، فضلا عن تدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية والتي تشمل التحليلات الدقيقة لتحديد سلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأغذية تخضع لعدد من الاختبارات الخاصة بتقدير جودة الغذاء وغشه وقيمته الغذائية، وذلك عبر أجهزة تقنية حديثة تم مد المركز بها، فضلا عن استيراد أحدث الأجهزة الخاصة بتحليل الأغذية من الخارج.

الوزارة تعتزم ضخ أجهزة حديثة لتحليل متبقيات المبيدات والسموم

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية في نص تقرير حصاد عام 2021: «جاري استكمال باقي الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة، وذلك لمساعدة الكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، مشيرة إلى أنه سيتم إدارة المركز بمعرفة القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية، افتتتح يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، مركز تطوير وسلامة الغذاء والمقام في مدينة قها بمحافظة القليوبية، بحضور كل من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، ويضم عدد كبير من المعامل لتحليل الغذاء قبل طرحه بالأسواق، وذلك بعد انتهاء الوزارة من إعادة تأهيل الإنشاءات له وتدعيمه بأحدث الأجهزة في تحليل الأغذية للتأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية، مع تحديد درجة جودة الغذاء ومدى قيمته الغذائية.