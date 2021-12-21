في عيد ميلادها الـ70.. عندما لاموا نجلاء فتحي على جمالها

الوجه هو مرآة الجسد والشخصية الإنسانية، فلقد أثبتت التجارب العلميّة وتحديداً علم الإحصاء أن هناك علاقة بين ملامح الوجه والشخصية، ولكن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للفنانة نجلاء فتحي التي تتسم بجمال الوجه والبراءة، وعلى الرغم من ذلك تمتلك شخصية قوية طموحة، واثقة من نفسها جميعها تختبئ خلف براءة وجهها، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ70.

براءة وجه نجلاء فتحي واللوم عليها

الفنانة نجلاء فتحي خلال لقائها مع الإعلامي مفيد فوزي أكدت أن اختيارها لفيلم «أحلام هند وكاميليا» تسبب في إلقاء اللوم عليها لبراءة وجهها، قائلة: «حاولت إني أغير من شكلي دا بس مقدرتش لأنه نعمة ربنا أهم من إني أغير فيه»، موضحة أنها تمردت على شكلها في الصغر، وذلك يظهر من خلال اشتياقها لعمل دور كاميليا، وعندما قدمت هذا الدور أُلقى اللوم عليها لبراءة وجهها، قائلة «قالولي إحنا استعجلنا على الدور ده أنت صغيرة جدا عليه، قد إيه فيه من براءة وشك».

وتابعت نجلاء فتحي خلال لقائها، أنها حاولت الهروب من براءة وجهها، ولكنها أيقنت نعم الله عليها ومنحها كم هذه المساحة من البراءة «إللي في القلب على الوش»، كما أنها تتعامل مع الجميع بشكل إيجابي دائما والتماس الأعذار لهم، وهذا ما يعرضها للخداع من قبل الآخرين، قائلة «بعض الزملاء بيقولولي ليه بتاخدي كل حاجة ببراءة ومن هنا ثبتت عندهم الكلمة».

نجلاء فتحي في فيلم أحلام هند وكاميليا

فيلم أحلام هند وكاميليا من إخراج محمد خان عام 1988، بطولة نجلاء فتحي وأحمد زكي وعايدة رياض، هند (عايدة رياض) ويحكي عن فتاة ريفية مات زوجها سعد فألحقها خالها عبد الوهاب (أحمد حجازي) بالعمل في بيوت القاهرة، وأخذ أجرها كل شهر بدعوى الصرف على أمها وأشقائها، وتعمل عند الست منيرة (شروق) وزوجها عبده (عبد العزيز عيسى) وترعى ابنهما الصغير ميمي (محمد رأفت).

تعرفت في العمارة على مدبرة منزل أخرى تدعى كاميليا (نجلاء فتحي)، مطلقة لعدم الإنجاب وتعيش مع أخيها سيد (محمد كامل) شبه العاطل وزوجته نعيمة (مهجة عبد الرحمن) وأولادهما، وتقوم بالإنفاق عليهم، وقد سعى شقيقها سيد المدمن لتزويجها من المقاول عثمان (عثمان عبد المنعم) الذي يعمل عنده، لضمان عمل يومي.

نجلاء فتحي نجمة من نجمات الزمن الجميل تميزت بالأناقة والأنوثة الممزوجة بالجاذبية قدمت العديد من الأدوار المهمة فهى كاميليا في أحلام هند وكاميليا، وماجدة في المرأة الحديدية، وفوزية محمد المغاوري في فيلم لعدم كفاية الأدلة، وصباح بدران في سعد اليتيم، وهدى عبد الهادي عمار في عفوا أيها القانون، ولدت عام 1951، اسمها (فاطمة الزهراء) ولدت في يوم المولد النبوي الشريف لأسرة تقطن في حي مصر الجديدة الراقي بالقاهرة، انفصل والداها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم بعد حدوث الانفصال ولكنها لم تلبث أن عادت مرة أخرى للسكن مع والدتها بمصر الجديدة الذي كانت تحبها.