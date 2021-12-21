تفاصيل وفاة «مداح النبي» رفيق النكلاوي وتشيع جثمانه بالبحيرة

توفي الشيخ رفيق النكلاوي صباح اليوم وتم تشيع جثمان الراحل عصر اليوم بمسقط رأسه في محافظة البحيرة، ونعاه العديد من المبتهلين وقراء القرآن الكريم.

وقال محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم، إن الراحل الشيخ رفيق النكلاوي يتمتع بسمعة وشهرة واسعة بين قراء ومبتهلي القرآن الكريم في مصر والعالم.

وفاة الشيخ رفيق النكلاوي

وأضاف الساعاتي في تصريحات خاصة لـ" الوطن" :"الراحل فضيلة مولانا الشيخ رفيق النكلاوي كان واحداً من كبار المبتهلين في مصر والعالم الإسلامي، وأننا فقدنا قيمة وقامة كبيرة ورائداً من رواد مملكة الابتهال والإنشاد الديني، وصاحب بصمة واضحة وكبيرة في الإنشاد والابتهال الديني".

وأكد أن الشيخ رفيق النكلاوى، يعد أحد أشهر المبتهلين في مصر والوطن العربى في العصر الحديث، بدأت موهبته من الصغر في الابتهالات وتلاوة القرآن الكريم، خاصة بعد أن ألحقته أسرته للدراسة بالأزهر الشريف، إلى أن التحق بالإذاعة فى الثمانينات، وكان قد قارب على الأربعين من العمر، واجتاز الاختبارات من أول مرة، فأصبح مبتهلا معتمدا في الإذاعة والتليفزيون".

دفن الشيخ رفيق النكلاوي بالبحيرة

وتابع: " أن فضيلة الشيخ رفيق النكلاوى، من كبار مبتهلى إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، رحل عن عالمنا الفاني عن عمر ناهز الـ 72 عاماً، بعد أزمة مرضية تعرض لها الفترة الماضية وتوفي على اثرها اليوم، وتم دفنه بمسقط رأسه، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

واستكمل: " الشيخ النكلاوي اشتهر بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت ولقب بلقب مداح النبي وآل البيت، وذاع صيته في جميع أنحاء البلاد وخارجها "