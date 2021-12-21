إحالة المتهم بصديقه بالسم بسبب 500 جنيه في الإسماعيلية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هاني مطاوع، وعضوية المستشارين هشام عبد المعز، وأحمد مدين، ومحمد الملا، بأمانة سر رضا رجب، إحالة أوراق قاتل صديقه بالسم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

استمعت المحكمة في جلستها قبل قليل، إلى مرافعة النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات على مدار الجلسات الماضية، وشهادة الضابط مجري التحريات حول الواقعة، وأيضاً دفاع المتهم بارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب في العشرينيات من العمر إلى طوارئ مستشفي الصدر بالإسماعيلية، في حالة إعياء شديدة، وسط شكوك بتناوله مادة سامة، ولفظ أنفاسه بعد قليل من وصوله المستشفى.

وعلى الفور، انتقل رجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليه يُدعى «سامي م. س.»، 29 سنة، يعمل في أحد مصانع المنطقة الحرة بالإسماعيلية، «منطقة الاستثمار»، وكان يجلس مع أحد أصدقائه على أحد المقاهي بمنطقة الموقف الجديد.

وتوجه ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية إلى مكان المقهى، للتأكد من هوية صديقه، وتأكد تناول المجني عليه قطعة جاتوه قدمها صديقه له، تسببت في إصابته بتشنجات قبل تحركه من منطقة الموقف، نقل على اثرها إلى المستشفى.

القبض على المتهم

وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على المتهم، بعد ساعات قليلة من وفاة المجني عليه متأثراَ بتناوله قطعة الجاتوه، وأثبتت العينات المعملية وجود مادة شديدة السمية داخل الجاتوه.

وبمواجهة المتهم اعترف بوجود خلافات مادية مع المجني عليه، بسبب دين قدره 500 جنيه، طالبه المجني عليه بسدادها أكثر من مرة، أمام زملائه في محل عملهما.

وقال المتهم في اعترافاته إنه اتصل بالمجني عليه لمنحه المبلغ المالي، وقام بشراء قطع من الجاتوه دس فيها السم، وناولها إلى صديقه بغرض القضاء عليه انتقاماً منه.