تأجيل محاكمة قاتل زوجته في الإسماعيلية: «قتلها وجنينها»

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة، المستشار هانى مطاوع، وعضوية المستشارين هشام عبد المعز، وأحمد مدين، ومحمد الملا، بأمانة سر، رضا رجب تأجيل محاكمة قاتل زوجته وطفله إلي جلسة 16 يناير المقبل.

واستمعت المحكمة صباح اليوم الثلاثاء في أول جلساتها إلي طلبات محام المتهم والذي طلب تأجيل القضية لحين تجهيز مرافعته واطلاعه على كافة أوراق القضية.

قتل زوجته بثلاث طلقات

تعود القضية إلي شتاء العام الماضي حيث تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد الأهالي بإطلاق شخص النيران على سيدة في الشارع الرئيسي بمنطقة الخامسة.

وقال شهود العيان حينها، إن السيدة حاولت النزول من السيارة والفرار أمام أحد المطاعم فأطلق المتهم النيران عليها وأصابها بثلاث طلقات نارية تسببت في وفاتها علي الفور.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان السيدة إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي وتبين وفاة جنين أيضاً متأثراً بوفاة والدته فيما طلبت النيابة العامة القبض على المتهم وتحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

الأمن يضبط المتهم بقتل زوجته

ونجحت حملة أمنية مكبرة برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس قسم ثالث الإسماعيلية، حينها في القبض على المتهم في واقعة إطلاق النار وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت تحريات البحث الجنائي عن وجود خلافات عائلية بين المتهم وزوجته تطورت خلال الفترة الماضية لتركها المنزل وحاول إجبارها على العودة إليه مرة أخرى إلا أنها رفضت.

وأشارت التحريات إلي أن المتهم كان يتاجر في المواد المخدرة ورفضت زوجته إكمال حياتها معه، وقررت ترك المنزل لتعيش مع أسرتها في منزل أخر.